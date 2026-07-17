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Царьград

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Военкор Хейсканен: Финляндия причастна к украинским терактам в России

Военкор Хейсканен: Финляндия причастна к украинским терактам в России

Военкор Кости Хейсканен заявил о причастности Финляндии к терактам на Крымском мосту в России.Финский военкор Кости Хейсканен заявил, что Финляндия имеет отношение к терактам, которые совершают ВСУ на территории России.

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