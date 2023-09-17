Царьград

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Небесный защитник: Константин Малофеев напомнил о чудесах Святителя Иоасафа Белгородского

Небесный защитник: Константин Малофеев напомнил о чудесах Святителя Иоасафа Белгородского

Учредитель Царьграда Константин Малофеев поздравил православных христиан, и особенно белгородцев - с днём обретения мощей Святителя Иоасафа Белгородского!Героический Белгород с самого начала СВО на линии фронта, напомнил Константин Малофеев.

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