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Жительница Курской области рассказала об атаке семьи дронами ВСУ

Жительница Курской области рассказала об атаке семьи дронами ВСУ

Жительница села Большое Солдатское в Курской области в интервью РИА Новости рассказала, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) бьют дронами точно по мирным жителям — по ее словам, они атаковали семью, убив на месте мужа и жену.

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