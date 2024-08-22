Жительница Курской области рассказала об атаке семьи дронами ВСУ

Жительница села Большое Солдатское в Курской области в интервью РИА Новости рассказала, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) бьют дронами точно по мирным жителям — по ее словам, они атаковали семью, убив на месте мужа и жену.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии