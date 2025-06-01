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Минобороны показало удар «Искандером» по полигону ВСУ под Днепром

Минобороны показало удар «Искандером» по полигону ВСУ под Днепром

Атака произошла на полигоне Новомосковск в районе поселка Гвардейское Днепропетровской области.Минобороны России продемонстрировало удар «Искандером» по тренировочному лагерю ВСУ под Днепром.

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