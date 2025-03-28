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Названо чудо Папы Римского

Названо чудо Папы Римского

Выздоровление Папы Римского Франциска является чудом с учетом того, насколько сильно он был болен. Об этом заявил глава отделения хирургии больницы Агостино Джемелли Серджио Альфьери, передает газета The New York Times (NYT).

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