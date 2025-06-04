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Царьград

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Плохие новости из Тёткино: ВСУ хотят блокировать армию России. Всё изменилось в 15:35

Плохие новости из Тёткино: ВСУ хотят блокировать армию России. Всё изменилось в 15:35

"Архангел Спецназа": ВСУ хотят блокировать русских солдат в Тёткино.Командование ВСУ, как узнали в телеграм-канале "Архангел Спецназа", хочет блокировать курское Тёткино.

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