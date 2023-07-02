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ВМФ России получит четыре новых корабля, оснащенные «Калибрами»

ВМФ России получит четыре новых корабля, оснащенные «Калибрами»

Четыре боевых корабля, оснащенных ракетным комплексом «Калибр», передаст в 2023 году российскому военно-морскому флоту судостроительная корпорация «Ак Барс», заявил генеральный директор корпорации Ренат Мистахов 2 июля, сообщает РИА Новости.

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