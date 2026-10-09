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Регионы России

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НАТО заверило Россию в отсутствии угрозы от предстоящих ядерных учений в Италии

НАТО заверило Россию в отсутствии угрозы от предстоящих ядерных учений в Италии

Североатлантический альянс (НАТО) официально заявил, что предстоящие ежегодные учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon, которые пройдут с 13 по 23 октября в Италии, не представляют угрозы для России или других стран.

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