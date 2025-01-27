Освобождение Великой Новоселки стало болезненной военной и информационной потерей для ВСУ. Киевский режим до сих пор утверждает, что населенный пункт остается за ним, сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии