Кимаковский: освобождение Великой Новоселки стало болезненной потерей для ВСУ

Освобождение Великой Новоселки стало болезненной военной и информационной потерей для ВСУ. Киевский режим до сих пор утверждает, что населенный пункт остается за ним, сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» советник главы ДНР Игорь Кимаковский.