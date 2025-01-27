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Кимаковский: освобождение Великой Новоселки стало болезненной потерей для ВСУ

Кимаковский: освобождение Великой Новоселки стало болезненной потерей для ВСУ

Освобождение Великой Новоселки стало болезненной военной и информационной потерей для ВСУ. Киевский режим до сих пор утверждает, что населенный пункт остается за ним, сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

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