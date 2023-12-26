Молочников поддержал Ивлееву на фоне скандала из-за голой вечеринки

Российский актер и режиссер Александр Молочников поддержал актрису и блогершу Анастасию Ивлееву на фоне скандала вокруг вечеринки под названием Almost naked («Почти голый»), которая состоялась в московском клубе «Мутабор».
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