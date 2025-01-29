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Закон, порядок, государство

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В Иркутске полицейские передали электрогенераторы для бойцов СВО

В Иркутске полицейские передали электрогенераторы для бойцов СВО

Сотрудники Госавтоинспекции Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» инициативно подготовили помощь для бойцов, выполняющих задачи в зоне проведения специальной военной операции.

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