Обнаружен тайный ход ВСУ: авиация разбила подземный туннель

Российские военные нанесли удары по подземному сооружению, которое соединяло Славянск и Краматорск. По информации источников, эта коммуникация использовалась украинскими подразделениями для скрытого перемещения личного состава и боеприпасов между двумя городами, которые киевские силы долгое время превращали в мощные оборонительные узлы.
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