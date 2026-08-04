Обнаружен тайный ход ВСУ: авиация разбила подземный туннель

Российские военные нанесли удары по подземному сооружению, которое соединяло Славянск и Краматорск. По информации источников, эта коммуникация использовалась украинскими подразделениями для скрытого перемещения личного состава и боеприпасов между двумя городами, которые киевские силы долгое время превращали в мощные оборонительные узлы.