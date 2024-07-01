БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Румыния при помощи НАТО замыслила выдавить Россию из Черноморского бассейна

Румыния при помощи НАТО замыслила выдавить Россию из Черноморского бассейна

Владислав МАКАРОВ  21 июня, накануне очередной годовщины коварного нападения нацистской Германии на Советский Союз, в Институте Гудзона (США) американские эксперты и министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску рассуждали, как им выдавить Россию из Черноморского бассейна.

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Комментарии
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MS
Mikhail Stepanov
Румыны забыли, как получали по морде лица? Нечего с ними миндальничать!
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19 час.
Рустик Рыксиев
А где эта сказочная страна Румыния? Это там где чаушеску убили?
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9 час.
РР
Рустик Рыксиев
А дракула в Румынии был? Вот кровосос.
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9 час.

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