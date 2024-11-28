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Закон, порядок, государство

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Танкисты из группировки войск «Восток» захватили у солдат ВСУ бронетранспортер М-113 прямо с передовой

Танкисты из группировки войск «Восток» захватили у солдат ВСУ бронетранспортер М-113 прямо с передовой

В ходе одного из совместных наступательных действий танкистов из Бурятии и Забайкалья, последним удалось захватить американский БТР М113.

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