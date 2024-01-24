WSJ: в ХАМАС заявили о готовности к соглашению по освобождению пленных

В палестинском движении ХАМАС заявили о готовности договариваться об освобождении удерживаемых в заложниках женщин и детей, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источник среди официальных лиц Египта.
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