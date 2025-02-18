Маск отреагировал на состав российской делегации в Эр-Рияде

Глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск отреагировал на состав российской делегации, которая прибыла в Саудовскую Аравию для участия в переговорах с американскими коллегами.
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