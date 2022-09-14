По отпечатку следа леопарда в Красном Яре установлено, что это самка

По отпечатку следа леопарда в Красном Яре установлено, что это самка

Экспертная группа сотрудников ФГБУ "Земля леопарда" работает в селе Красный Яр под Уссурийском, где в среду утром был зафиксирован конфликтный леопард.

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