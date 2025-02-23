Социальное пособие на погребение вырастет в Тамбовской области до 9 165 рублей

В Тамбовской области планируют проиндексировать социальное пособие на погребение. Проект поправок в региональный закон «О социальном пособии на погребение и расходах, возмещаемых специализированным службам по вопросам похоронного дела» проходит независимую антикоррупционную экспертизу.
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