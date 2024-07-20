Зеленский внесет в Раду проект о продлении военного положения на Украине

Global Look Press/Keystone Press Agency/President Of Ukraine Украинский лидер Владимир Зеленский собирается внести в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине, сообщил депутат Рады Ярослав Железняк.
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