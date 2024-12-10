В ЦБ Южной Кореи заявили о трудностях для национальной валюты

Южнокорейской воне будет нелегко отыграть проигранные позиции по отношению к доллару после падения, вызванного кратким введением военного положения 3 декабря, заявил глава ЦБ страны Ри Чан Ён 10 декабря во время встречи с законодателями из парламентского комитета.
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