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Результаты XIII Гатчинского полумарафона 2022

В воскресенье 13 ноября в Гатчине (Ленинградская область) прошел полумарафон. Кроме основной дистанции в 21,1 км участникам для забега были доступны также 10 км и 2 км.

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