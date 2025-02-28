Курское наступление: предательство иностранных наемников и «дорога смерти» для ВСУ Ирина ВальковаВ последние дни на фронте в Курской области продолжает развиваться масштабное наступление российских войск, которое привело к значительным потерям среди украинских сил.
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