Уральские металлурги развернули масштабное строительство в своей здравнице на Кавказе

Кавказская здравница ММК начала реализацию крупного инвестиционного проекта. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в санатории «Металлург», расположенном в Ессентуках, началось строительство нового спального корпуса.
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