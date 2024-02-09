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РИА Новый день

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Уральские металлурги развернули масштабное строительство в своей здравнице на Кавказе

Уральские металлурги развернули масштабное строительство в своей здравнице на Кавказе

Кавказская здравница ММК начала реализацию крупного инвестиционного проекта. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в санатории «Металлург», расположенном в Ессентуках, началось строительство нового спального корпуса.

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