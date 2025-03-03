Россиянам дали советы по питанию в Великий пост

Во время Великого поста, когда необходимо отказаться от пищи животного происхождения, важно найти альтернативу среди растительных продуктов, заявила терапевт, нутрициолог Цифровой клиники Страхового дома ВСК Нина Эйхельберг.
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