Так и хочется сказать словами киношного классика "Да ты ведьма!." Но - обо все по порядку. С 1 января у Израиля новый посол в России.
Бывшая ленинградка, ныне посол Израиля в РФ, выдвинула России 10 ультиматумов
Комментарии
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VG
Vasily Golov
Напечатать выступление делегации СССР об образовании государства Израиль.Во-вторых напечатать перечень вооружения переданного Израилю от СССР через Чехословакию.Или Россия это сделает.Израиль форпост США на Ближнем Востоке,Украина форпост НАТО на Востоке Европы.Близнецы и только. Израиль инициировал санкции США против СССР.Поправка Джексона — Вэника поправка 1974 года к Закону о торговле СШАruen (1974), ограничивающая торговлю со странами, препятствующими эмиграции, а также нарушающими другие права человека. В 1972 году из-за увеличения эмиграции в Израиль на фоне арабо-израильского конфликта и с учётом опыта ГДР в СССР был издан указ, согласно которому эмигранты, имевшие высшее образование, были обязаны оплатить затраты государства на их обучение в вузах. В 2006 году поправка была отменена в отношении Украины, в 2012 году — в отношении России (одновременно с принятием акта Магнитского) и Молдовы.
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11 час.
ВН
Виталий НОРД
Чухонская жидрвка совсем обнаглела, гнать ее обратно в Израиль!
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10 час.
лл
лина любимцева
Поганая жЫдовка она, а не "ленинградка"...
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7 час.
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