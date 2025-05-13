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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Нины Гребешковой

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Нины Гребешковой

Президент России Владимир Путин направил соболезнования в связи с кончиной актрисы Нины Гребешковой. «Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Нины Павловны Гребешковой», — говорится в сообщении Кремля.

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