Более 75% казанцев готовы сменить работу ради льготной ипотеки

Аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и Группы «Ренессанс Страхование» выяснили, что 24% работающих жителей Казани однозначно, а 52% скорее готовы перейти к новому работодателю, если он предложит привлекательную программу льготной ипотеки или иную жилищную поддержку.
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