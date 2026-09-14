Более 75% казанцев готовы сменить работу ради льготной ипотеки

Аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и Группы «Ренессанс Страхование» выяснили, что 24% работающих жителей Казани однозначно, а 52% скорее готовы перейти к новому работодателю, если он предложит привлекательную программу льготной ипотеки или иную жилищную поддержку.