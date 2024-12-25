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Уникальные фотографии старинных русских костюмов

Уникальные фотографии старинных русских костюмов

﻿Ярославская губерния Во втором начале 19 века в Российской империи значительно вырос интерес к традиционному английскому языку искусству, фольклору, народному костюму и в интерьерах, и даже в рекламе и оформлении товаров появилось немало собирателей предметов русской старины.

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