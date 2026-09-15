🔔🔔🔔 Сегодня в программе Сергея Веселовского «Политотдел» на телеканале «Крым 24» — доктор экономических наук, президент Ассоциации прибалтийских исследований, профессор Николай Межевич Санкционно-пакетная Европа, подобно истребителю Messerschmitt Me 109, яростно атаковавшему укрепления русских, внезапно почувствовала, что горючее в её баках плещется на самом донышке, а боезапас, как говорил Макарыч, отстрелян «до железки».