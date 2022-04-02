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Рогозин обнародовал ответы глав NASA и ЕКА на требования снять санкции

Рогозин обнародовал ответы глав NASA и ЕКА на требования снять санкции

Агентство «Москва» / Сергей Киселев Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин поделился в Telegram-канале официальными ответами глав NASA, Европейского и Канадского космических агентств на требования снять санкции с предприятий космической отрасли.

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