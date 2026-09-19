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Белгеч Россия базарында Кытай машиналарының төп проблемасын атады

Белгеч Россия базарында Кытай машиналарының төп проблемасын атады

Россия базарында Кытай автомобильләренең төп проблемасы – аларның бәясе тиз һәм нык арзанлануда. Бу хакта CarCraft компаниясенә нигез салучыларның берсе Борис Беленький игътибар иткән, дип яза «За рулем» журналы.

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