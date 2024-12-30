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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Таиби об Онана: «Один из лучших вратарей Европы, который не может показать свои навыки в английском футболе. Среда «МЮ» не идеальна для него, иногда лучше разойтись»

«Я бы сказал ему прямо: «Андре, ты один из лучших вратарей в Европе, но в Премьер-лиге ты играешь недостаточно хорошо.

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