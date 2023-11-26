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Осинькин о 3:3 с «Локо»: «Благодарен ребятам за характер, страсть. В конце нашли в себе силы на нехарактерный для «Крыльев» навал»

Осинькин о 3:3 с «Локо»: «Благодарен ребятам за характер, страсть. В конце нашли в себе силы на нехарактерный для «Крыльев» навал»

Самарцы ушли от поражения, забив второй и третий голы на 94-й и 102-й минутах. «Очень открытая получилась игра, где команды хотели примерно в одном стиле ловить соперника.

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