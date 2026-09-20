МВД РФ: оппозиционные провокаторы призывали граждан портить бюллетени

Оппозиционные провокаторы, находящиеся за рубежом, призвали российских граждан портить бюллетени на выборах для их дискредитации, заявил первый заместитель министра внутренних дел РФ Андрей Курносенко 20 сентября в информационном центре, сообщает РИА Новости.