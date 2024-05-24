Вице-спикер ГД Чернышов предложил сократить рабочий день в пятницу для женщин

Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов предложил министру труда и социальной защиты Российской Федерации Антону Котякову инициативу о сокращении рабочей пятницы для женщин на два часа при сохранении средней заработной платы, передает РИА Новости.
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