Россиянам рассказали, как не переплатить в ресторанах в Турции

Туристам в Турции перед заказом в кафе и ресторанах следует проверять наличие цен в меню. Об этом «РИА Новости» сообщил турецкий эксперт по вопросам безопасности, полицейский начальник в отставке Мустафа Бегюрджю.
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