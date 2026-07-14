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Татар-информ

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Россиянам рассказали, как не переплатить в ресторанах в Турции

Россиянам рассказали, как не переплатить в ресторанах в Турции

Туристам в Турции перед заказом в кафе и ресторанах следует проверять наличие цен в меню. Об этом «РИА Новости» сообщил турецкий эксперт по вопросам безопасности, полицейский начальник в отставке Мустафа Бегюрджю.

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