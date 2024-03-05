Нарышкин и глава ЦРУ договорились не допускать утечек о личных беседах

Известия/Кристина Кормилицына Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что соблюдает договоренности с главой ЦРУ Уильямом Бернсом о том, чтобы не допускать утечек по вопросам, которые главы ведомств обсуждают лично.
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