Власти ЛНР рассказали о состоянии пострадавших при подрыве автобуса

ЛУГАНСК, 7 марта, ФедералПресс. Трое человек, получивших ранения в результате подрыва автобуса, госпитализированы в Луганскую республиканскую клиническую больницу, заявила министр здравоохранения региона Наталия Пащенко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии