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ФедералПресс

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Власти ЛНР рассказали о состоянии пострадавших при подрыве автобуса

Власти ЛНР рассказали о состоянии пострадавших при подрыве автобуса

ЛУГАНСК, 7 марта, ФедералПресс. Трое человек, получивших ранения в результате подрыва автобуса, госпитализированы в Луганскую республиканскую клиническую больницу, заявила министр здравоохранения региона Наталия Пащенко.

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