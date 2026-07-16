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Eго нельзя есть, он вызывает рак: а люди едят каждый день

Ученые провели исследования, результаты которых показали, что некоторые продукты питания являются потенциально опасными и могут значительно повышать вероятность развития онкологических заболеваний и распространения метастаз в организме.

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