Великобритания потратит 1 млрд фунтов на модернизацию кибервойск

Британское Минобороны потратит 1 млрд фунтов на модернизацию кибервойск, в том числе на искусственный интеллект (ИИ) и команду хакеров для борьбы с враждебными государствами, такими как Россия и Китай, пишет The Telegraph.
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