Личный опыт поездки на юг по трассе М4: топливные мифы, платные участки и реальный комфорт

Этим летом передо мной встал выбор, который, кажется, для многих стал очевидным — как добраться до моря, не опустошая кошелек на заоблачные авиабилеты и не теряя нервы на стыковках? Взвесив все за и против, я поняла, что проверенный годами автомобильный маршрут снова выходит на первый план.