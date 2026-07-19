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Земля

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Личный опыт поездки на юг по трассе М4: топливные мифы, платные участки и реальный комфорт

Личный опыт поездки на юг по трассе М4: топливные мифы, платные участки и реальный комфорт

Этим летом передо мной встал выбор, который, кажется, для многих стал очевидным — как добраться до моря, не опустошая кошелек на заоблачные авиабилеты и не теряя нервы на стыковках? Взвесив все за и против, я поняла, что проверенный годами автомобильный маршрут снова выходит на первый план.

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