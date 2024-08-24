Диаспоры рвутся во власть? Штрихи к портрету не в меру трудолюбивых «специалистов» Глава узбекской диаспоры Равшанбек Курбанов добился того, чтобы с выборов сняли его оппонента – кандидата в муниципальные депутаты Савву Федосеева.
БЕГЛОВ И ДИАСПОРЫ: ПРОБИВАЯ ДНО
Комментарии
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вд
валерий двойнишников
Русские на войну-узбеки, таджики, киргизы добро пожаловать в Россию. ГОСДЕП рулит!
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8 час.
Александр Денисов
Беглова домой! На родину! Пусть там местным азерам дружбу с узбеками навяливает... Как быстро бы ему там физически показали на лице эту дружбу.
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6 час.
Александр Денисов
Какой то неудачный у нас город, оба крайних губера, понаехавшие из Баку, и что характерно, вот предпоследний, где то на задворках верфей затерялся... А где этот, нынешний, затеряется...
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6 час.
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