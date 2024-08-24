БЕГЛОВ И ДИАСПОРЫ: ПРОБИВАЯ ДНО

Беглова домой! На родину! Пусть там местным азерам дружбу с узбеками навяливает... Как быстро бы ему там физически показали на лице эту дружбу.

Александр Денисов

Какой то неудачный у нас город, оба крайних губера, понаехавшие из Баку, и что характерно, вот предпоследний, где то на задворках верфей затерялся... А где этот, нынешний, затеряется...