«Дом.РФ» отметил замедление роста цен на жилье в России третий год подряд

В 2024 году первичное жилье подорожало в России на 9,2%. В 2023 году рост цен был на уровне 12%, в 2022 году — на уровне 17,5%, в 2021 году — на уровне 20,5% По итогам 2024 года цены на первичном рынке России в среднем выросли на 9,2%.