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Царьград

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ЦРУ раскрывает загадку: где находится Ковчег Завета? Новые данные экспериментов

ЦРУ раскрывает загадку: где находится Ковчег Завета? Новые данные экспериментов

ЦРУ рассекретило данные об эксперименте с экстрасенсами из 1980-х годов, предполагающем местонахождение Ковчега Завета на Ближнем Востоке.

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