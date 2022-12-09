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Сумма трансфера 16-летнего Эндрика в «Реал» – 35+25 млн евро (Marca)

Сумма трансфера 16-летнего Эндрика в «Реал» – 35+25 млн евро (Marca)

«Реал» договорился с «Палмейрас» о переходе 16-летнего нападающего Эндрика. Как утверждает Marca, сумма трансфера составит 35 млн евро фиксированных выплат.

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