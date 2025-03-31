Российское вино: потенциал экспорта в Китай растет вместе с производством

Российские виноделы планируют расширять экспорт в Китай. Несмотря на текущую малую долю экспорта и собственное потребление, винодельческая отрасль страны готовится к увеличению производства и популяризации продуктов в Китае, заявил Павел Майоров из АВВР.
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