Миранчук о концертах: «Ходил на Кендрика – топ-перформанс, цивильно, нельзя курить. На Lil Baby уличный формат, все с травой, голова кружится. Этот запах везде в США»

Полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук поделился эмоциями о посещении концертов в США. – Атланта – город твоего любимого хип-хопа.
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