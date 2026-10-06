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Миранчук о концертах: «Ходил на Кендрика – топ-перформанс, цивильно, нельзя курить. На Lil Baby уличный формат, все с травой, голова кружится. Этот запах везде в США»

Полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук поделился эмоциями о посещении концертов в США. – Атланта – город твоего любимого хип-хопа.

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