Отправленное кошкой электронное письмо лишило китаянку работы

Хозяйка кошки также осталась без годовой премии. Она не смогла убедить работодателя взять её обратно.
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