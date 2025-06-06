Политика как он...
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Политика как она есть

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  • Влас Семенюк
    Дурачок ты Костик, похоже ты жил в аквариуме, или с золотой ложкой ворту, покрути башкой посмотри вокруг, это всё что...Малофеев предлага...
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Вот так надо биться за русских и русский язык. Что за слова и жест депутата Латвии подняли на уши ве

Вот так надо биться за русских и русский язык. Что за слова и жест депутата Латвии подняли на уши ве

Многие пошли бы на такое? Ну, например, кто из наших депутатов или чиновников был бы настолько смел? А латвийский парламентарий - Алексей Росликов - пошел против всего Сейма.

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Комментарии
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ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ  Видно у латвийского парламентария Алексея Росликова реально наболело, раз  он перешёл на русский язык и &quot;даже пришлось прибегнуть к неприличному жесту&quot;( у кого с фантазией в порядке то , вероятно, поняли какому...). А то свободная европа - свободная европ... а русские и русский язык под запретом!  Какая же это свобода? Это  явная и ничем не прикрытая дискриминация...
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12 час.
А
Алексей
&quot;Безумству храбрых поём мы песню&quot; (А.М. Горький)
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11 час.
Alex Nемо
В своё время евреям в латвии, и прибалтике в целом, нашивали, если не ошибаюсь, жёлтые звёзды Давида. Пока большую часть не перестреляли вместе с русскими. Видимо русских обяжут носить Красные звёзды СССР. А там и до концлагерей останется недалёко. У нацистов с фантазией не шибко, память не очень, а так идут по проторенной дорожке...
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6 час.
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