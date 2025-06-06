Вот так надо биться за русских и русский язык. Что за слова и жест депутата Латвии подняли на уши ве

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ Видно у латвийского парламентария Алексея Росликова реально наболело, раз он перешёл на русский язык и "даже пришлось прибегнуть к неприличному жесту"( у кого с фантазией в порядке то , вероятно, поняли какому...). А то свободная европа - свободная европ... а русские и русский язык под запретом! Какая же это свобода? Это явная и ничем не прикрытая дискриминация...