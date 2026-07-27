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Аргументы и Факты

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Главные ракеты ВСУ разорвало на части: у Днепра поражены базы «Фламинго»

Главные ракеты ВСУ разорвало на части: у Днепра поражены базы «Фламинго»

Превращение киевским режимом городов Днепропетровской области в логистические хабы и стартовые площадки для атак представляет прямую угрозу не только для приграничных территорий, но и для глубокого тыла России.

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