Главные ракеты ВСУ разорвало на части: у Днепра поражены базы «Фламинго»

Превращение киевским режимом городов Днепропетровской области в логистические хабы и стартовые площадки для атак представляет прямую угрозу не только для приграничных территорий, но и для глубокого тыла России.
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